ВВГнг-LS - сокращенная маркировка кабеля силового с медными жилами в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с пониженным дымовыделением, с заполнением из мелонаполненной резины или заливкой из материала оболочки, полная маркировка: ВВГнг(А)-LS.
Кабель ВВГнг(А)-LS соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012, имеет все необходимые сертификаты и паспорта.
Кабель ВВГнг-LS является аналогом (заменой) следующих импортных кабелей: NYY-J, NYY-O, CYKY, NYM.
Технические характеристики кабеля силового ВВГнг(А)-LS
Климатическое исполнение кабелей - УXЛ, категории размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150-69.
Температуры эксплуатации от -50 до +50 градусов по Цельсию (для кабелей ВВГнг(А)-LS-ХЛ минимальная температура составляет -60°С).
Монтаж кабеля ВВГнг-LS производится при температуре не ниже -15 градусов.
Минимальный радиус изгиба при прокладке - 10 наружных диаметров.
Кабель ВВГнг(А)-LS не распространяет горение при групповой прокладке по категории (А).
Образование дыма при горении (тлении, пиролизе) кабеля ВВГнг(А)-LS не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50%.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - 70 градусов Цельсия.
Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160 °С.
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд.
Предельная температура жил кабеля ВВГнг(А)-LS по условию невозгорания при коротком замыкании - 400°С.
Код ОКП - 35 3371.
Клас пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2.
Срок службы кабеля ВВГнг-LS - не менее 30 лет с даты изготовления.
Расшифровка маркировки ВВГнг(А)-LS
В - Изоляция из негорючего ПВХ пластиката с пониженный дымовыделением.
В - Оболочка из негорючего ПВХ пластиката с пониженный дымовыделением.
Г - Не имеет брони.
нг - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности.
(А) - Индекс пожарной безопасности, означает что кабель не распространяет горение при прокладке в пучках.
LS - Кабель имеет пониженное дымовыделение при горении (тлении).
2 - Количество токопроводящих жил.
4 - Сечение жил в квадратных миллиметрах.
Также в маркировке встречаются следующие обозначения:
"о" - Жила выполнена в однопроволочном (монолитном) исполнении.
"м" - Жила выполнена в многопроволочном исполнении.
"к" - Жила круглой формы.
"с" - Жила секторной формы.
"0,66" - Кабель рассчитан на напряжение 660 Вольт.
"1.0" - Кабель рассчитан на напряжение 1000 Вольт.
"ХЛ" - Холодостойкое исполнение.
"Т" - Тропическое исполнение
Конструкция кабеля ВВГнг(А)-LS
1. Жила – медная, первого класса (однопроволочная) сечением от 1,5 до 50мм2, или второго класса (многопроволочная средней гибкости) сечением от 16 до 1000мм2, круглой или секторной формы (секторные или сегментные жилы могут изготавливаться в сечениях от 25 до 400мм2), жилы соответсвуют ГОСТ 22483-2012.
2. Изоляция - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма. Жилы имеют отличительную расцветку в зависимоти от применения: синий(голубой) - ноль (N), желто-зеленый - заземление (PE), белый(серый), коричневый(красный), черный - фазные цвета.
3. Скрутка - изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник правосторонней скруткой с шагом скрутки не более 30 диаметров - для кабелей с круглыми жилами и не более 50 диаметров - для кабелей с секторными жилами.
4. Заполнение - из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности или мелонаполненной резины (белое заполнение), заполнение придает кабелю ВВГнг(А)-LS идеально круглую форму что позволяет использовать его в гермоводах.
5. Оболочка - из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности с пониженным выделением дыма черного цвета.
Применение кабеля ВВГнг-LS
Кабель силовой медный ВВГнг-LS предназначен для стационарной установки в электрические сети напряжением до 1000 вольт частотой 50 Герц, для эксплуатации в сетях с заземленной или изолированной нейтралью, для прокладки без ограничения разности уровней по трассе, в том числе на вертикальных участках.
Кабель ВВГнг-LS используют для общепромышленного применения в том числе на атомных станциях.
ВВГнг(А)-LS предназначен для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, кроме мест массового скопления людей (школы, детские сады, и тд), в данной категории помещений он не проходит современные требования по безопасности продуктов пиролиза.